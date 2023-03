Zur Nervosität an den Finanzmärkten trug zuletzt bei, dass die Credit Suisse trotz einer Stützungsaktion der Schweizer Zentralbank nicht zur Ruhe kam. Commerzbank-Ökonom Bernd Weidensteiner erwartet trotz aller Turbulenzen, dass die Fed Kurs hält und die Zinsen moderat anhebt. Er verweist darauf, dass die Fed zur Monatsmitte fast 320 Milliarden Dollar an Krediten auswies, die sie an das Bankensystem vergeben hatte. "Mit der Bereitstellung zusätzlicher Liquidität will die Fed die Probleme im Bankensystem mildern", so der Experte. Damit wolle die Notenbank auch vermeiden, dass diese Probleme sie bei der Bekämpfung der überhöhten Inflation behinderten: "Anders ausgedrückt soll die Liquiditätszufuhr der Fed die Möglichkeit für eine Zinserhöhung offenhalten."