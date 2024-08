Die “Dollar-Smile”-Theorie besagt, dass der Dollar in der Regel an Wert gewinnt, wenn sich die USA entweder in einem schweren Konjunktureinbruch oder in einem robusten Aufschwung befinden. Hintergrund sei im ersten Fall die Suche nach Sicherheit und im zweiten das Einsetzen von Gier am Markt. In Zeiten moderaten Wachstums - so die Theorie - sei der Greenback indessen weniger gefragt und schwächele.