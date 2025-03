Er fügte aber hinzu, dass Unternehmen vor schwierigen Entscheidungen über die Preisgestaltung und die Gewinnspannen stünden. «Die Unternehmen werden sich die Frage stellen müssen, ob sie versuchen, die Kosten an den Verbraucher weiterzugeben, ob sie sie in die Gewinnspanne einfliessen lassen oder ob sie die Kosten an anderer Stelle in ihrem Prozess senken», sagte Barkin am Donnerstag (Ortszeit) vor Reportern. Für die Notenbank Fed könne dies Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben, wenn Unternehmen versuchten, Preiserhöhungen durch den Abbau von Arbeitskräften zu begrenzen, so Barkin weiter.