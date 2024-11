Die Wirtschaft sei derzeit in einer guten Position, sagte der lokale Fed-Präsident von Richmond am Dienstag laut Redetext beim Baltimore Together Summit in Maryland. Angesichts der abflauenden Inflation senkte die US-Notenbank jüngst den Leitzins weiter - auf die Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent. Es war der zweite Schritt nach der Zinswende vom September und kam nur zwei Tage nach der Präsidentschaftswahl. Barkin nannte die Senkung eine Neukalibrierung der Geldpolitik auf «etwas weniger restriktive Niveaus».