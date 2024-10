Bostic geht davon aus, dass die Leitzinsen nur bei einer der verbleibenden Zinssitzungen der Fed in diesem Jahr noch einmal gesenkt werden, und zwar um 0,25 Prozentpunkte. Im September hatte die Fed die Zinswende mit einer deutlichen Senkung um 0,50 Prozentpunkte eingeläutet. Die US-Notenbank wird Anfang November und Mitte Dezember jeweils über die Leitzinsen entscheiden, die derzeit in einer Spanne zwischen 4,75 Prozent und 5,0 Prozent liegen. Trotz der unerwartet hohen Inflationsrate für September wird an den Finanzmärkten aber weiterhin eher mit einer erneuten Zinssenkung auf der November-Sitzung der Fed gerechnet.