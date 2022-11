Bislang zeigten die Zinsschritte nur eine begrenzte Wirkung auf die beobachtete Inflation, sagte er am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Louisville. "Obwohl der Leitzins in diesem Jahr deutlich erhöht wurde, hat er noch nicht ein Niveau erreicht, das nach dieser Analyse als ausreichend restriktiv gerechtfertigt werden könnte, selbst bei grosszügigen Annahmen", sagte er. Um ein solches Niveau zu erreichen, müssten die Zinsen weiter nach oben gesetzt werden.