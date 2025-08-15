Zu möglichen Zinssenkungen sagte Goolsbee: «Ich denke, wir benötigen zumindest einen weiteren Bericht, um zu sehen, ob wir uns noch auf dem goldenen Pfad befinden.» Trotz dieser Bedenken signalisierte er, grundsätzlich offen zu sein für Zinssenkungen. Wenn die Notenbank sicher sein könne oder einen Hinweis darauf bekäme, dass die Wirtschaft bei dieser oder den kommenden Sitzungen im Herbst nicht in einer anhaltenden Inflationsspirale stecke, halte er es angesichts ihrer Stärke immer noch für sinnvoll, «die Zinsen wieder stärker in Richtung des Niveaus zu bewegen, bei dem sie sich unserer Einschätzung nach einpendeln werden», merkte er an. Der nächste Zinsentscheid der Fed steht am 17. September an.