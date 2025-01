Die Präsidentin der regionalen Notenbank von Cleveland, Beth Hammack, sprach sich in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Zeitung «Wall Street Journal» für eine abwartende Haltung aus: «Wir können sehr geduldig sein.» Die Notenbankerin verwies auf die hartnäckig erhöhte Teuerung in den USA. «Wir haben immer noch ein Inflationsproblem», sagte Hammack. Zwar habe es beim Kampf gegen die hohe Inflation «erstaunliche Fortschritte» gegeben, aber «wir müssen die Arbeit noch zu Ende bringen». Die Präsidentin der regionalen Notenbank hatte bei der jüngsten Zinsentscheidung der Fed im Dezember im geldpolitischen Rat gegen eine Zinssenkung gestimmt.