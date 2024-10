Der Präsident der Kansas City Federal Reserve Bank, Jeffrey Schmid, ruft zu Vorsicht bei möglichen Zinssenkungen der amerikanischen Notenbank auf. «Ich bin zwar dafür, die restriktive Politik zurückzufahren, würde es aber vorziehen, übermässige Schritte zu vermeiden», sagte Schmid in einer Rede in Missouri am Montag.