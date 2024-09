US-Notenbank-Direktor Christopher Waller hat sich nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts offen für eine grössere Leitzinssenkung gezeigt. Es sei wichtig, dass die US-Notenbank in diesem Monat mit der Senkung der Zinsen beginne, sagte er am Freitag an der Universität von Notre Dame. Er sei «aufgeschlossen» für eine stärkere Zinssenkung und würde sich gegebenenfalls für eine solche einsetzen.