«Sie wollen vermeiden, dass die Inflation sehr hartnäckig wird, denn das könnte dauerhaft werden», sagte John Williams während eines Kamingesprächs mit dem stellvertretenden Gouverneur der Bank of Japan (BOJ), Ryozo Himino, auf der Konferenz der Zentralbank in Tokio am Mittwoch. Angesichts der grossen Ungewissheit über die wirtschaftlichen Auswirkungen der US-Zölle und der Handelspolitik sollten sich die Zentralbanken darauf konzentrieren, Schritte zu vermeiden, bei denen die «Kosten eines Fehlverhaltens die Vorteile bei weitem überwiegen», anstatt nach der perfekten Lösung für das Problem zu streben, so der Währungshüter.