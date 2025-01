Ebenfalls am Donnerstagabend wollte auch Susan Collins, Präsidentin der regionalen Notenbank von Boston, eine langsamere Vorgehensweise bei den Zinssenkungen nicht ausschliessen. In einer Rede in Boston machte Collins laut Redetext deutlich, dass die Inflation in diesem Jahr wahrscheinlich langsamer fallen werde als bisher erwartet. Nach Einschätzung der Notenbankerin könne die Notenbank flexibel auf die Preisentwicklung reagieren. «Sie kann das aktuelle Niveau länger halten, wenn es kaum weitere Fortschritte bei der Inflation gibt, oder sie kann die Zinsen früher lockern, wenn dies erforderlich ist», sagte Collins.