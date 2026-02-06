Die Inflation lag im vergangenen Jahr mit rund ​drei Prozent weiter über dem Ziel der Fed von zwei Prozent. Dennoch zeigte sich die Währungshüterin besorgter ‌über die Beschäftigungslage als über ⁠die Teuerung. Ein Arbeitsmarkt mit ‌wenigen Neueinstellungen könne schnell kippen, wenn die Nachfrage der Unternehmen ausbleibe. ‍Daly ist in diesem Jahr im Offenmarktausschuss (FOMC) der Zentralbank nicht stimmberechtigt, nimmt aber an den ​regelmässigen Sitzungen teil.