Mindestens bis zum Frühjahr müsse die Fed ihren Leitzins nicht ändern, sagte sie einem Bericht des «Wall Street Journal» vom Sonntag zufolge. «Ich gehe davon aus, dass wir für eine gewisse Zeit auf dem jetzigen Niveau bleiben können, bis wir deutlichere Beweise dafür haben, dass sich die Inflation entweder wieder dem Zielwert annähert oder sich die Lage am Arbeitsmarkt wesentlich verschlechtert.»
Hammack bereite die hohe Inflation mehr Sorgen als eine mögliche Schwäche des Arbeitsmarktes. Sie habe sich daher auch den jüngsten Zinssenkungen widersetzt. Die Bedenken um den Arbeitsmarkt hatten die Notenbanker bei den vergangenen drei Sitzungen dazu veranlasst, die Zinsen um insgesamt 0,75 Prozentpunkte zu senken. Der Leitzins in den USA liegt derzeit in einer Spanne zwischen 3,5 und 3,75 Prozent.
(Reuters)