Mindestens bis zum Frühjahr müsse die Fed ihren Leitzins nicht ändern, sagte sie ​einem Bericht des «Wall Street Journal» ‌vom Sonntag zufolge. «Ich ‌gehe davon aus, dass wir für eine gewisse Zeit auf dem jetzigen Niveau bleiben können, bis wir deutlichere Beweise dafür haben, ⁠dass sich die Inflation entweder wieder dem Zielwert annähert oder sich die Lage am Arbeitsmarkt ​wesentlich verschlechtert.»