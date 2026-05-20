Zinssenkungen seien bei einem weiterhin ausgewogenen Arbeitsmarkt ‌nur dann angebracht, wenn es erneute Fortschritte bei der Eindämmung der Inflation gebe, erklärte die Notenbankerin auf einer Konferenz im ​Bundesstaat Florida. Die leicht restriktive Geldpolitik helfe ​derzeit dabei, die Auswirkungen von Zöllen ​und den mit dem Nahost-Konflikt verbundenen Preissteigerungen in Schach zu halten. ‌Die jüngsten Marktbewegungen, bei denen Investoren zunehmend auf eine Zinserhöhung statt auf die zu Jahresbeginn erwarteten Senkungen wetten, deckten sich ​weitgehend ​mit ihren eigenen Überlegungen.