«Am Rande gesagt, bin ich immer noch etwas besorgter über den Arbeitsmarkt als über die Inflation, aber ich erwarte, dass wir bis zur nächsten Sitzung eine Menge lernen werden», sagte Paulson in einer Rede, die sie auf einer Bankenkonferenz der Philadelphia Fed in Conshohocken, Pennsylvania, am Donnerstag (Ortszeit) hielt.
Die Geldpolitik müsse einen schmalen Grat beschreiten, sagte Paulson weiter. Die Inflation sei jedoch auf dem besten Weg, das fünfte Jahr in Folge über dem Ziel von zwei Prozent zu liegen.
Paulson ist bei der nächsten Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) am 9. und 10. Dezember nicht stimmberechtigt, wird aber im kommenden Jahr in das Gremium rotieren. Sie hatte die letzten beiden Zinssenkungen der US-Notenbank Fed mitgetragen.
(Reuters)