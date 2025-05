Auch wenn die Renditen im Zuge dieser Entwicklung gestiegen seien, so seien die US-Staatsanleihen doch zumeist in engen Handelsspannen geblieben. Der Sektor mit den Kernmärkten für festverzinsliche Wertpapiere, wie etwa Staatsanleihen, funktioniere sehr gut, sagte der Chef der New York Fed, die für das geldpolitische Tagesgeschäft der US-Notenbank zuständig ist.