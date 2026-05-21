Die Sorge vor einer anziehenden Inflation durch den Krieg im Iran treibt die US-Notenbank Fed um. Bei der Zinssitzung Ende April sprach sich eine wachsende Zahl von Währungshütern dafür aus, die Grundlagen für eine ‌mögliche ⁠Zinserhöhung zu schaffen, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll hervorgeht. Eine Mehrheit der Fed-Vertreter erklärte auf der Sitzung am 28. ⁠und 29. April, dass eine Straffung der Geldpolitik erforderlich sein könnte, sollte die Inflation anhaltend über dem Ziel der Notenbank von zwei Prozent bleiben. «Um dieser Möglichkeit ‌Rechnung zu tragen, erklärten viele Teilnehmer, sie hätten es vorgezogen, jene Formulierung aus der ‌Mitteilung nach der Sitzung zu streichen, die eine Neigung zu Zinssenkungen ​bei künftigen Entscheidungen des Ausschusses andeutete», hiess es.