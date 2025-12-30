Die Fed hatte ​auf ihrer Sitzung am 9. und 10. ‌Dezember den Leitzins um einen ‍viertel Prozentpunkt auf eine Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent gesenkt. ​Es war die dritte Zinssenkung in Folge. Sechs Notenbanker sprachen sich jedoch gegen den Schritt aus, zwei von ihnen ‌legten als stimmberechtigte Mitglieder ihr Veto ⁠ein. Die Uneinigkeit wurde auch ‌durch den Mangel an Wirtschaftsdaten während des 43-tägigen «Government Shutdown» beeinflusst. Einige Mitglieder hätten ‍es vorgezogen, vor einer Entscheidung auf neue Daten zu warten.