Die Zentralbank Federal Reserve beliess den Leitzins am 18. Juni im Bereich von 4,25 bis 4,50 Prozent. Die Notenbank will laut Fed-Chef Jerome Powell mehr Klarheit darüber gewinnen, wie sich die von Zollerhöhungen geprägte Handelspolitik auf die Inflation und den Arbeitsmarkt auswirken wird. Fed-Direktoriumsmitglied Christopher Waller und seine Kollegin Michelle Bowman haben bereits laut über eine mögliche Zinssenkung auf der Sitzung am 29. und 30. Juli nachgedacht. Nachdem der kürzlich veröffentlichte Arbeitsmarktbericht überraschend positiv ausgefallen ist, wird die Chance auf eine Lockerung noch in diesem Monat jedoch an den Terminmärkten als äusserst gering eingeschätzt.