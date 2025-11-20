Die Währungshüter zeigten sich demnach mit Blick auf die nächste Sitzung im Dezember in drei Lager gespalten. Einige Teilnehmer gingen davon aus, dass eine weitere Senkung im Dezember angemessen wäre. Andere sahen niedrigere Zinsen zwar als letztlich angemessen an, aber nicht unbedingt schon im Dezember. Viele Teilnehmer schlossen eine Zinssenkung im Dezember jedoch bereits aus. Fed-Chef Jerome Powell hatte nach der Zinsentscheidung Ende Oktober die Markterwartungen an eine weitere Senkung gedämpft. Eine Zinssenkung im Dezember sei keine ausgemachte Sache, sagte Powell damals.