Dies ‌kam in dem ⁠expliziten Bekenntnis zum Ausdruck, für Preisstabilität zu sorgen. Wie aus den am Mittwoch ⁠veröffentlichten Protokollen der Juni-Sitzung weiter hervorgeht, kamen die Währungshüter zugleich überein, im Begleittext zum Zinsentscheid eine Formulierung zu ‌streichen, die auf eine Tendenz zur geldpolitischen Lockerung bei künftigen ‌Entscheidungen hingedeutet hatte. Warsh hat sich vorgenommen, ​die Notenbank zu reformieren. Er liess dabei auf seiner ersten Pressekonferenz als Notenbankchef Kritik an der Arbeit der Fed unter seinem Vorgänger Jerome Powell anklingen, die die Inflation in den vergangenen Jahren nicht in den Griff bekommen habe.