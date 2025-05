Abschreckendes historisches Beispiel

«Die Fed will auf jeden Fall vermeiden, dass sich die Inflationserwartungen auf diesem hohen Niveau verfestigen», betonen die Commerzbank-Volkswirte. Denn die Folgen einer solchen Entwicklung hätten sich in den 1970er Jahren gezeigt. Damals hatte US-Präsident Richard Nixon Tonbandaufzeichnungen zufolge den einstigen Fed-Präsidenten Arthur F. Burns förmlich zu einer lockeren Geldpolitik genötigt: «Burns hielt diesem Druck nicht stand und ermöglichte so die hohe US-Inflation der 70er Jahre. Dies war eine der prägenden Episoden der Fed-Geschichte und beeinflusst weiterhin das geldpolitische Denken.» Die Fed werde zumindest Belege sehen wollen, dass die Zölle nur einen vorübergehenden Effekt auf die Inflation haben, so die Analyse der Experten. Sollte nicht bald eine Beruhigung an der Zollfront eintreten, drohe eine deutlich grössere Kaufzurückhaltung der US-Konsumenten, warnt Andreas Busch, Senior Economist bei dem Vermögensverwalter Bantleon AG.