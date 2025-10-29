«Es scheint so, dass die Fed im Zweifelsfalle wohl lieber auf eine Zinssenkung im Dezember verzichtet, als aufgrund einer unzureichenden Datenlage eine falsche Entscheidung zu treffen», meint VP Bank Chefvolkswirt Thomas Gitzel. Letztlich würden die Daten über die Leitzinsen entscheiden, meint Fed-Beobachter Bernd Weidensteiner von der Commerzbank: «Wir gehen zwar weiterhin von einer erneuten Senkung im Dezember aus, die Risiken für diese Prognose haben sich nach den recht deutlichen Warnungen Powells aber erhöht.»