Zuletzt sorgten jedoch Schwächesignale vom Arbeitsmarkt für Aufsehen: Im Oktober kamen lediglich 12.000 neue Jobs ausserhalb der Landwirtschaft hinzu. Die Statistik wurde dabei durch die Folgen von Hurrikan «Milton» und die Streiks beim Flugzeughersteller Boeing verzerrt. Powell verwies darauf, dass der Durchschnittswert für den Stellenaufbau in den vergangenen drei Monaten in Höhe von 104.000 dadurch gedrückt worden sei. Die Bedingungen am Arbeitsmarkt seien weiter robust.