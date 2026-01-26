Nach Monaten wachsender Spaltung wird weithin erwartet, dass die Federal Reserve ihren Zinssenkungszyklus diese Woche unterbricht, da ein stabilerer Arbeitsmarkt ein gewisses Mass an Konsens bei der Zentralbank wiederhergestellt hat.
Mehrere Währungshüter, darunter einige aus dem Umfeld des Vorsitzenden Jerome Powell, haben signalisiert, dass die Zinsen nach drei aufeinanderfolgenden Senkungen nun auf dem richtigen Niveau seien, um die Beschäftigung zu sichern und gleichzeitig den Abwärtsdruck auf die Inflation aufrechtzuerhalten.
«Sie befinden sich jetzt im Wesentlichen innerhalb der Trefferzone des geschätzten neutralen Niveaus», sagte Josh Hirt, Senior US Economist bei Vanguard. Er bezog sich dabei auf das Niveau, bei dem die Zinsen die Wirtschaft weder bremsen noch stimulieren. «Das führt zu mehr Vorsicht und weniger Dringlichkeit» für weitere Senkungen.
Die Sitzung bietet dem Vorsitzenden Jerome Powell die Gelegenheit, die Aufmerksamkeit von den politischen und rechtlichen Dramen rund um die Fed weg und zurück auf die Kernaufgabe der Zentralbank zu lenken: die Kontrolle der Inflation und die Maximierung der Beschäftigung. Eine Atempause könnte jedoch von kurzer Dauer sein. Die erwartete Entscheidung, die Zinsen beizubehalten, dürfte die Empörung von Präsident Donald Trump verstärken, der Zinssenkungen fordert.
Die Mitteilung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) wird am Mittwoch um 14:00 Uhr in Washington erwartet; Powell wird um 14:30 Uhr vor die Presse treten.
Powells Pressekonferenz nach der Sitzung wird sein erster öffentlicher Auftritt vor Journalisten sein, seit er im Zusammenhang mit einer Untersuchung des Justizministeriums eine Vorladung vor die Grand Jury erhalten hat. Das Justizministerium untersucht die laufenden Renovierungsarbeiten am Gebäude der Fed und Powells Aussage vor dem Kongress im vergangenen Jahr zu diesem Projekt.
Dieser Schritt hat mehrere republikanische Abgeordnete verärgert — und Powell empört, der die Vorladungen als direkte Bedrohung für die Fähigkeit der Zentralbank kritisierte, Zinssätze frei von «politischem Druck oder Einschüchterung» festzulegen.
Seine Äusserungen werden genau auf Hinweise untersucht werden, wie lange die Fed pausieren könnte, was das Gleichgewicht wieder in Richtung Senkungen verschieben könnte, und ob der Vorsitzende im Kampf mit Trump noch neue Schachzüge in petto hat.
«Nicht so dringlich»
An der wirtschaftlichen Front haben neue Daten dazu beigetragen, die Spannungen zu mildern, die das FOMC in den letzten Monaten in entgegengesetzte Richtungen gezogen haben. Die zugrunde liegende Verbraucherpreisinflation für das Jahr bis Dezember lag mit 2,6% unter den Erwartungen und trug so zur Beruhigung der geldpolitischen Hardliner bei. Die Arbeitslosigkeit ist im Dezember wieder leicht gesunken, nachdem sie im November ein Vierjahreshoch von 4,5% erreicht hatte. Andere Indikatoren für den Arbeitsmarkt boten ebenfalls Beruhigung, dass keine Entlassungswelle in Sicht ist, auch wenn die Neueinstellungen schleppend verlaufen.
«Insgesamt ist die Situation nicht so dringlich, dass geldpolitische Massnahmen der Fed erforderlich wären», sagte Jelena Schuljatyjewa, leitende Ökonomin beim Conference Board. Sie ist weiterhin mehr um die Beschäftigung als um die Inflation besorgt, sieht den Arbeitsmarkt aber vorerst in einem «fragilen Gleichgewicht», wobei die Zuwächse auf eine Handvoll Branchen konzentriert sind.
Investoren im 30 Billionen Dollar schweren Markt für Staatsanleihen haben sich auf eine längere Zinspause eingestellt. Swap-Kontrakte zeigen, dass die nächste Senkung nun im Juli erwartet wird, mit der Möglichkeit einer weiteren gegen Ende des Jahres. Analysten an der Wall Street haben ihre Wetten auf Zinssenkungen für 2026 in den späteren Teil des Jahres verschoben oder sie - im Fall von JPMorgan - komplett verworfen.
«Es gibt wirklich kein überzeugendes Argument dafür, dass die Fed hier irgendetwas tun muss», sagte Gregory Faranello, Leiter des Rentenhandel-Strategieteams bei AmeriVet Securities. «Kurzfristig halten sie die Füsse still.»
(Reuters)