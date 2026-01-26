«Nicht so dringlich»

An der wirtschaftlichen Front haben neue Daten dazu beigetragen, die Spannungen zu mildern, die das FOMC in den letzten Monaten in entgegengesetzte Richtungen gezogen haben. Die zugrunde liegende Verbraucherpreisinflation für das Jahr bis Dezember lag mit 2,6% unter den Erwartungen und trug so zur Beruhigung der geldpolitischen Hardliner bei. Die Arbeitslosigkeit ist im Dezember wieder leicht gesunken, nachdem sie im November ein Vierjahreshoch von 4,5% erreicht hatte. Andere Indikatoren für den Arbeitsmarkt boten ebenfalls Beruhigung, dass keine Entlassungswelle in Sicht ist, auch wenn die Neueinstellungen schleppend verlaufen.