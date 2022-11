An den Börsen wird damit gerechnet, dass die Federal Reserve auf ihrer Zinssitzung wie schon im September den Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld um besonders kräftige 0,75 Prozentpunkte anheben wird. Es wäre der vierte Jumbo-Zinsschritt der Fed in Folge. Der Leitzins würde damit künftig in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent liegen. Wie und mit welchem Tempo die einflussreichste Zentralbank der Welt danach auf ihrem Zinserhöhungskurs weiter voranschreiten will, ist aktuell die grosse Frage.