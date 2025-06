«Für den späteren Jahresverlauf peilt die Fed weiterhin eine Rückkehr zu Zinssenkungen an, denn die geldpolitische Ausrichtung bremst nach überwiegender Einschätzung noch immer die US-Konjunktur», meint LBBW-Ökonom Elmar Völker. Seiner Ansicht nach befindet sich die Wirtschaft «dank der erheblichen Störfeuer durch die Politik von Donald Trump» längst nicht mehr in einem so robusten Zustand wie Ende vergangenen Jahres, als die Fed letztmals ihre Zinsen gesenkt hat.