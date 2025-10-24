Die Finanzinstitute hatten sich seit Jahren über mangelnde Transparenz und unvorhersehbare Ergebnisse beschwert und die Fed deswegen im vergangenen Jahr verklagt. Die Stresstests wurden nach der Finanzkrise von 2008 eingeführt. Sie legen fest, wie viel Kapital die Grossbanken als Puffer gegen etwaige Verluste vorhalten müssen. Analysten zufolge würde die Reform es den Banken ermöglichen, ihr Kapital besser zu steuern und überschüssige Mittel für mehr Kredite, Dividenden oder Aktienrückkäufe einzusetzen.