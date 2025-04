«Die Sorge über Änderungen der Handelspolitik war in diesem Zyklus das am häufigsten genannte Risiko. Während viele Befragte Zölle als das Hauptrisiko betrachteten, gaben einige an, dass die Binnenwirtschaft zusätzliche Zölle auf Importgüter mit nur geringen Störungen verkraften könnte», heisst es in dem Fed-Bericht. «Die Befragten waren der Ansicht, dass die Möglichkeit eines eskalierenden Handelskriegs schwerwiegendere Folgen haben könnte.»