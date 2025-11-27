Die Fed hatte ihren Leitzins zuletzt zweimal in Folge gesenkt, im September und Oktober um insgesamt einen halben Prozentpunkt auf die Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Währungshüter um Notenbank-Chef Jerome Powell entscheiden am 9. und 10. Dezember erneut über die Geldpolitik. An den Finanzmärkten wird eine weitere Zinssenkung um einen viertel Prozentpunkt als wahrscheinlich angesehen. Diese Erwartung hatte sich zuletzt verfestigt, nachdem der einflussreiche Chef des New Yorker Fed-Ablegers, John Williams, Spielraum für eine baldige Lockerung signalisiert hatte. Innerhalb der Fed ist der Kurs jedoch umstritten.