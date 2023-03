Das hat auch mit dem jüngsten Bankenbeben zu tun, das laut US-Notenbankchef Jerome Powell die Kreditkonditionen verschärft und damit der Zentralbank einen Teil der Arbeit abnimmt. Denn die Fed will ähnlich wie die Europäische Zentralbank (EZB) den Preis des Geldes hoch treiben, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage damit dämpfen und somit auch den Preisauftrieb in Schach halten. Nach der neunten Zinsanhebung in Folge in den USA und einem Zinsniveau von mittlerweile 4,75 bis 5,00 Prozent wird die Luft auf dem Weg nach oben immer dünner: "Offensichtlich ist der Zinsgipfel in Reichweite", so die Commerzbank-Ökonomen Bernd Weidensteiner und Christoph Balz.