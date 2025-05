Derzeit seien die Auswirkungen der Handelspolitik der US-Regierung noch nicht abzuschätzen, sagte der Präsident der regionalen Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, am Montagabend gegenüber Bloomberg. Sollten sich die laufenden Handelsverhandlungen der Trump-Administration in die Länge ziehen, «würde sich das bis weit in den Sommer hineinziehen», sagte er. Bostic geht davon aus, dass die tatsächlichen Auswirkungen der US-Zollpolitik erst in einigen Monaten abzuschätzen seien.