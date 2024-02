Zuletzt hatten US-Notenbanker Zinssenkungen im Lauf des Jahres in Aussicht gestellt. An den Märkten wird mit einer ersten Massnahme gegen Jahresmitte gerechnet. Bis Ende des Jahres deuten Terminkontrakte am Rentenmarkt auf Zinssenkungen von insgesamt etwas weniger als einem Prozentpunkt hin.