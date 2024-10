Sie sei «rechtzeitig und im Einklang» mit den beiden Mandaten der Fed gewesen, eine Inflation von zwei Prozent und eine maximale Beschäftigung zu erreichen, sagte Jefferson am Dienstag am Davidson College in North Carolina. Angesichts des leichten Anstiegs der Arbeitslosenquote auf 4,1 Prozent und der Annäherung der Inflation an das Zwei-Prozent-Ziel sei es an der Zeit gewesen, die Geldpolitik «neu zu kalibrieren».