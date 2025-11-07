Es war bereits die zweite Senkung in Folge, nachdem die Fed im September nach Schwächesignalen vom Jobmarkt den ersten Schritt nach unten im laufenden Jahr unternommen hatte. Im August kamen in den USA nur noch 22.000 neue Jobs ausserhalb der Landwirtschaft hinzu. Eine Datenrevision offenbarte überdies frühe Schwächen des amerikanischen Jobmarkts. Der Arbeitsmarktbericht für September ist wegen des Shutdowns noch immer nicht veröffentlicht worden. Eine weitere Zinssenkung im Dezember sei «keine ausgemachte Sache», betonte Zentralbankchef Jerome Powell nach dem jüngsten Zinsentscheid. US-Finanzminister Scott Bessent dringt jedoch auf weitere Senkungen. Teile der US-Wirtschaft, insbesondere der Immobiliensektor, könnten sich aufgrund der hohen Zinssätze bereits in einer Rezession befinden, warnte er jüngst.