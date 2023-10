Der für die Bankenaufsicht zuständige Fed-Vizechef Michael Barr sagte am Montag, der Nutzen übersteige die Kosten. Die erhöhten Anforderungen würden für mehr Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems sorgen. Die jüngst vorgeschlagenen Regeln würden zumeist das Handelsgeschäft der Finanzinstitute beeinflussen, die Kreditvergabe jedoch nur in «begrenztem Masse», sagte Barr auf einer Konferenz der Branchenlobby American Bankers Association. Die Bankenbranche in den USA läuft Sturm gegen die im Sommer vorgestellten Pläne. Die Reform würde von den Finanzinstituten verlangen, mehr Barmittel zurückzuhalten, um im Zweifel Verluste besser auffangen zu können.