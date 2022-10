Zinsschock ist nicht nur für die Immobilienwirtschaft ein grosses Problem

"Bis die gestiegenen Finanzierungskosten aber vollständig in der Realwirtschaft angekommen sind, wird es voraussichtlich noch bis zum Frühling nächsten Jahres dauern", erläuterte Köhler-Geib. Für die Fed werde dann die Zeit kommen, das Tempo bei den Zinsschritten zu verlangsamen", so die Einschätzung der Ökonomin, die früher für die Weltbank in Washington gearbeitet hat.