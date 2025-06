Obwohl US-Präsident Trump zuletzt mehrfach vehement eine Zinssenkung gefordert hatte, hatte die Notenbank den Leitzins abermals unverändert in der Spanne zwischen 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent belassen. Ausserdem hatte der geldpolitische Ausschuss der Fed nach der Zinssitzung weiterhin zwei Zinssenkungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt.