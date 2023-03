Bankenprobleme dürften Erhöhungseifer der Notenbank dämpfen

Die Turbulenzen nach der SVB-Pleite setzen dem Bankensektor und auch den seit langem von Zinsängsten geplagten Börsen zu. "Ich glaube, die Leute bringen die Probleme der Silicon Valley Bank mit den Zinserhöhungen in Verbindung, die wir bereits hatten", sagte ING-Ökonom Rob Carnell und fügte an: "Wenn steigende Zinsen dies verursacht haben, wird die Fed dies in Zukunft berücksichtigen."