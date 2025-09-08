Die politische Einflussnahme nehme einen Verlust an Glaubwürdigkeit der US-Zentralbank in Kauf, was zu höheren Inflationserwartungen und höheren Risikoprämien für langfristige Finanzanlagen führen könne, schreibt Junius. Dabei ist die Glaubwürdigkeit der Notenbank massgebend für den Erfolg ihrer Geld- und Zinspolitik. Und auch dies geht aus der Untersuchung der Berkeley-Ökonomin Emi Nakamura hervor: In der Phase steigender Inflation nach der Corona-Pandemie konnten Zentralbanken mit einer starken Bilanz in der Inflationsbekämpfung dem Teuerungsschock zu relativ geringen Kosten begegnen. Notenbanken mit schwacher Bilanz im Kampf gegen die Inflation hätten die Zinsen aggressiver erhöht, aber dennoch stärkere Inflationsschübe erlebt, berichten die Wirtschaftswissenschaftlerin und ihre Kollegen.