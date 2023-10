Bislang prüft die Fed bei ihrem jährlichen Stresstest, wie die Grossbanken in einer hypothetischen schweren Rezession zurechtkommen würden, die in der Regel mit einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit und einem Rückgang des Wirtschaftswachstums einhergeht. Barr warnte auch davor, dass das Festhalten an einem einzigen Szenario dazu führen könnte, dass die Banken weniger in ihr eigenes Risikomanagement investierten oder auch ihre Portfolios optimierten, um die Ergebnisse des Tests zu maximieren, da er vorhersehbar werde. «Ein einziges Szenario kann nicht die Bandbreite der plausiblen Risiken abdecken, denen alle grossen Banken ausgesetzt sind. Dies hat sich immer wieder bestätigt, auch in jüngster Zeit», sagte Barr. Er verwies dabei auf die Zusammenbrüche von drei grossen Banken im Frühjahr, die die Branche und die Aufsichtsbehörden überraschten.