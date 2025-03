«Die neue Regierung ist dabei, bedeutende politische Veränderungen in vier verschiedenen Bereichen umzusetzen: Handel, Einwanderung, Steuerpolitik und Regulierung», sagte Fed-Chef Jerome Powell am Freitagabend (MEZ) in einer Rede auf einem Wirtschaftsforum. Die Unsicherheit über die Veränderungen und ihre wahrscheinlichen Auswirkungen bleibe gross. Die Notenbank habe keine Eile und sei gut aufgestellt, um mehr Klarheit zu erhalten.