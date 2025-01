Fed hat es nicht eilig mit Zinssenkungen

Die Fed hatte am Mittwoch ihren Leitzins hingegen weiterhin auf hohem Niveau in der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent belassen. Es war die erste Sitzung der Notenbank der grössten Volkswirtschaft der Welt nach Donalds Trumps Wiedereinzug ins Weisse Haus. Der Weg zur Senkung der Inflationsrate sei «manchmal holprig», sagte Fed-Chef Jerome Powell. Das bedeute auch, dass man es nicht eilig haben müsse, den politischen Kurs zu ändern. Die Fed hatte zuvor dreimal in Folge den Leitzins gesenkt.