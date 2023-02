Die Finanzmärkte sind sehr optimistisch, dass die Inflation in den USA nun sichtbar sinkt. Auch wenn die Einschätzung, dass im März ein weitere 25-Punkte-Schritt folgen wird: Einige am Markt erwarten, dass der am heutigen Mittwoch erwartete Zinsschritt der letzte dieses Jahr ist. Und weil auch die Rezessionsgefahr nicht vorbei ist, sollte es nach Ansicht einiger Strategen bald in die andere Richtung gehen. Bei der HSBC rechnet man nicht mit weniger als einer Senkung der Zinsen um volle 100 Basispunkte am Ende dieses Jahres.