Die Volatilitätsmodelle von Gamma.io zeigen, dass der S&P 500 Index in einer Bandbreite von 4050 und 4200 Punkten bleiben dürfte. Der Gamma-Flip steht bei 4110 Punkten - am früheren Morgen steht der S&P 500 Index ausserbörslich bei 4126 Punkten. Der Gamma-Flip zeigt an, ab welchem Niveau die Options-Händler Futures-Kontrakte hinzukaufen oder liquidieren. Über dem Niveau von 4110 Punkten wird hinzugekauft, unter dem Niveau von 4110 Punkten wird verkauft. Entsprechend zeigt die Analyse, dass der Index relativ schnell an Boden verlieren könnte heute Abend, wenn der Index unter das Niveau von 4110 Punkten fällt. Auf der anderen Seite würde ein Fed-Entscheid wie erwartet ohne negativen Ausblick eine Kursrally in Bewegung setzen, die bis auf 4200 Punkte laufen könnte.