Auch andere Experten zeigen sich gelassen. «Noch ist 2024 nicht beendet, sodass auch an den Finanzmärkten weitere Ausschläge möglich sind. Gemessen an dem bisher recht lebhaften Jahr geht es aber schon ruhiger zu», schreiben die Experten der Helaba. Selbst der überraschende Sturz des Assad-Regimes in Syrien liess die Anleger in der alten Woche grösstenteils kalt.