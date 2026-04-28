Weg für Bestätigung von Powells Nachfolger frei?

Da bei der Sitzung keine neuen Prognosen vorgestellt werden, könnten sich die Medien auf Powells Äusserungen zur Wirtschaft konzentrieren, meint Christian Scherrmann, Chefvolkswirt USA beim ‌Vermögensverwalter DWS: «Und darauf, ob er auf die jüngsten Bemerkungen seines Nachfolgers Kevin Warsh eingehen wird.» Der Senat muss der Personalie Warsh noch zustimmen. Eine Hürde auf dem Weg zur Bestätigung durch die Parlamentskammer scheint nun ausgeräumt: Das US-Justizministerium stellte seine Untersuchungen gegen Powell im Zusammenhang mit der Renovierung des Fed-Hauptsitzes in Washington ​ein. Der ​republikanische Senator Thom Tillis hatte gedroht, Warshs Bestätigung im Senat zu blockieren, bis das ⁠Justizministerium die aus seiner Sicht grundlose Untersuchung gegen Powell beendet. Am Sonntag sagte er dem ​Sender NBC, er sei nun bereit, ⁠die Bestätigung von Warsh voranzutreiben.