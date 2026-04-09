Die meisten der Fed-Oberen ​gingen davon aus, dass ein langwieriger Konflikt im Nahen ​Osten das Wirtschaftswachstum so stark beeinträchtigen würde, ​dass weitere Zinssenkungen gerechtfertigt wären. Die Währungshüter hatten auf der März-Sitzung den Leitzins in der ‌Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. In ihrem Zinsausblick hielten sie zugleich an der Option fest, im Laufe des Jahres die Zinsen um ​einen Viertelpunkt ​zu senken. Notenbankchef Jerome Powell ⁠betonte damals allerdings, dass dieser Ausblick in ​Zeiten des Ölpreisschocks mit Vorsicht ⁠zu geniessen ist, da er mit aussergewöhnlich grosser Unsicherheit verbunden sei.