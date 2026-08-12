Grund dafür ist der Einbruch des Aktienkurses vom Dienstag beim Schweizer Sportschuhhersteller On, an dem Federer beteiligt ist. Federers Vermögen sank laut «Forbes» nach dem Kurseinbruch der On-Aktie am Dienstag unter die Marke von einer Milliarde US-Dollar. Am Mittwoch bezifferte das Magazin sein Vermögen in seiner Echtzeit-Rangliste auf rund 949 Millionen Dollar.